Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие кадровые проблемы у молодежной сборной Украины.

«У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами на исходе. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма – перелом голеностопа. Также на сегодняшний день есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону», – сказал Ротань.

В досрочно завершившимся сезоне УПЛ полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко сыграл 16 матчей, забил 2 гола.