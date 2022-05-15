Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
Александр Назаренко в ближайшее время не сможет помочь команде
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие кадровые проблемы у молодежной сборной Украины.
«У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами на исходе. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма – перелом голеностопа. Также на сегодняшний день есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону», – сказал Ротань.
В досрочно завершившимся сезоне УПЛ полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко сыграл 16 матчей, забил 2 гола.
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