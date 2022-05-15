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Молодежные турниры
15 мая 2022, 20:27 |
2200
0

Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Александр Назаренко в ближайшее время не сможет помочь команде

15 мая 2022, 20:27 |
2200
0
Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму
СК Днепр-1. Александр Назаренко

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие кадровые проблемы у молодежной сборной Украины.

«У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами на исходе. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма – перелом голеностопа. Также на сегодняшний день есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону», – сказал Ротань.

В досрочно завершившимся сезоне УПЛ полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко сыграл 16 матчей, забил 2 гола.

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Источник Футбол 1/2/3
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