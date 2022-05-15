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  4. СВЁНТЕК: «Буду носить сине-желтую ленточку, пока ситуация не станет лучше»
WTA
15 мая 2022, 21:06 | Обновлено 15 мая 2022, 21:19
1037
3

СВЁНТЕК: «Буду носить сине-желтую ленточку, пока ситуация не станет лучше»

Польская теннисистка продолжает поддерживать Украину

15 мая 2022, 21:06 | Обновлено 15 мая 2022, 21:19
1037
3
СВЁНТЕК: «Буду носить сине-желтую ленточку, пока ситуация не станет лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, почему продолжает играть с сине-желтой ленточкой на знаменитой кепке.

«Я знаю, что в начале войны, когда, скажем так, весь ажиотаж был чуть более громким, то многие игроки выступали с ленточками. Потом я поняла, что некоторые из них их сняли, что довольно странно для меня, потому что война все еще идет, люди все еще страдают. Я буду её носить, пока ситуация не станет лучше. Я такое не понимаю. То есть, я понимаю, как работают медиа, что сначала ажиотаж больше, потом он снижается. Надеюсь, в любом случае, что игроки будут показывать больше поддержки.

С моей семьей в Польше все в порядке. Конечно, Польша чувствует эффект от войны чуть больше [чем другие страны]. Я не могу пережить этот опыт на себе, потому что я путешествую по Европе, я была в США довольно долго, когда война началась. Я знаю, что там тяжело. Я знаю, что польский народ поддерживает украинцев. Я также собираюсь показать свою поддержку и запустить одну инициативу, которая, я надеюсь, сможет что-то изменить. Это моя цель. Я знаю, что давно уже об этом говорила, но сейчас могу объявить об этом официально. Однозначно я хочу показать свою поддержку украинцам, как и дома это делает каждый поляк», – сказала Свёнтек.

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Источник Большой теннис Украины
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Andrey_1992
Повага Свьонтек!)
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+5
Solova63
Молодчинв! Уважуха! 
Ответить
+1
Володимир Коваленко
респект!
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0
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