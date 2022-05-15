СВЁНТЕК: «Буду носить сине-желтую ленточку, пока ситуация не станет лучше»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, почему продолжает играть с сине-желтой ленточкой на знаменитой кепке.

«Я знаю, что в начале войны, когда, скажем так, весь ажиотаж был чуть более громким, то многие игроки выступали с ленточками. Потом я поняла, что некоторые из них их сняли, что довольно странно для меня, потому что война все еще идет, люди все еще страдают. Я буду её носить, пока ситуация не станет лучше. Я такое не понимаю. То есть, я понимаю, как работают медиа, что сначала ажиотаж больше, потом он снижается. Надеюсь, в любом случае, что игроки будут показывать больше поддержки.

С моей семьей в Польше все в порядке. Конечно, Польша чувствует эффект от войны чуть больше [чем другие страны]. Я не могу пережить этот опыт на себе, потому что я путешествую по Европе, я была в США довольно долго, когда война началась. Я знаю, что там тяжело. Я знаю, что польский народ поддерживает украинцев. Я также собираюсь показать свою поддержку и запустить одну инициативу, которая, я надеюсь, сможет что-то изменить. Это моя цель. Я знаю, что давно уже об этом говорила, но сейчас могу объявить об этом официально. Однозначно я хочу показать свою поддержку украинцам, как и дома это делает каждый поляк», – сказала Свёнтек.