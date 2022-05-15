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Чемпионат Нидерландов
Витесс
15.05.2022, FT 2 : 2
Аякс
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Нидерланды
15 мая 2022, 20:00 | Обновлено 15 мая 2022, 20:19
620
0

Аякс, ПСВ и другие. Завершился чемпионат Нидерландов: кто попал в еврокубки

Будет сыгран дополнительный плей-офф за место в Лиге конференций

15 мая 2022, 20:00 | Обновлено 15 мая 2022, 20:19
620
0
Аякс, ПСВ и другие. Завершился чемпионат Нидерландов: кто попал в еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился чемпионат Нидерландов 2021/22. Стали известны представители от этой страны в еврокубках.

«Аякс» стал чемпионом и вместе с ПСВ сыграет в Лиге чемпионов (стартуют с группы и Q3 соответственно).

В групповой раунд Лиги Европы попал бронзовый призер «Фейеноорд», финалист Лиги конференций текущего сезона. «Твенте» с 4-го места получил шанс выступить в Q3 Лиги конференций.

Также будет сыгран дополнительный плей-офф турнир за место в Q2 Лиге конференций. В полуфиналах встретятся АЗ Алкмар – «Херенвен», «Витесс» – «Утрехт».

Выбыли из элиты «Виллем II» и «Зволле», а «Хераклес» сыграет в переходном турнире с командами второго дивизиона.

Чемпионат Нидерландов 2021/22

34-й тур, 15 мая

  • АЗ Алкмар – Валвейк – 1:3
  • Виллем II – Утрехт – 3:0
  • Витесс – Аякс – 2:2
  • Гронинген – Камбур – 2:3
  • Зволле – ПСВ – 1:2
  • Неймеген – Фортуна – 0:1
  • Фейеноорд – Твенте – 1:2
  • Хераклес – Спарта – 1:3
  • Херенвен – Гоу Эхед Иглс – 3:1

Итоговая таблица

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Источник Sport.ua
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