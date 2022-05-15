Аякс, ПСВ и другие. Завершился чемпионат Нидерландов: кто попал в еврокубки

Завершился чемпионат Нидерландов 2021/22. Стали известны представители от этой страны в еврокубках.

«Аякс» стал чемпионом и вместе с ПСВ сыграет в Лиге чемпионов (стартуют с группы и Q3 соответственно).

В групповой раунд Лиги Европы попал бронзовый призер «Фейеноорд», финалист Лиги конференций текущего сезона. «Твенте» с 4-го места получил шанс выступить в Q3 Лиги конференций.

Также будет сыгран дополнительный плей-офф турнир за место в Q2 Лиге конференций. В полуфиналах встретятся АЗ Алкмар – «Херенвен», «Витесс» – «Утрехт».

Выбыли из элиты «Виллем II» и «Зволле», а «Хераклес» сыграет в переходном турнире с командами второго дивизиона.

Чемпионат Нидерландов 2021/22

34-й тур, 15 мая

АЗ Алкмар – Валвейк – 1:3

Виллем II – Утрехт – 3:0

Витесс – Аякс – 2:2

Гронинген – Камбур – 2:3

Зволле – ПСВ – 1:2

Неймеген – Фортуна – 0:1

Фейеноорд – Твенте – 1:2

Хераклес – Спарта – 1:3

Херенвен – Гоу Эхед Иглс – 3:1

Итоговая таблица