Аякс, ПСВ и другие. Завершился чемпионат Нидерландов: кто попал в еврокубки
Будет сыгран дополнительный плей-офф за место в Лиге конференций
Завершился чемпионат Нидерландов 2021/22. Стали известны представители от этой страны в еврокубках.
«Аякс» стал чемпионом и вместе с ПСВ сыграет в Лиге чемпионов (стартуют с группы и Q3 соответственно).
В групповой раунд Лиги Европы попал бронзовый призер «Фейеноорд», финалист Лиги конференций текущего сезона. «Твенте» с 4-го места получил шанс выступить в Q3 Лиги конференций.
Также будет сыгран дополнительный плей-офф турнир за место в Q2 Лиге конференций. В полуфиналах встретятся АЗ Алкмар – «Херенвен», «Витесс» – «Утрехт».
Выбыли из элиты «Виллем II» и «Зволле», а «Хераклес» сыграет в переходном турнире с командами второго дивизиона.
Чемпионат Нидерландов 2021/22
34-й тур, 15 мая
- АЗ Алкмар – Валвейк – 1:3
- Виллем II – Утрехт – 3:0
- Витесс – Аякс – 2:2
- Гронинген – Камбур – 2:3
- Зволле – ПСВ – 1:2
- Неймеген – Фортуна – 0:1
- Фейеноорд – Твенте – 1:2
- Хераклес – Спарта – 1:3
- Херенвен – Гоу Эхед Иглс – 3:1
Итоговая таблица
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