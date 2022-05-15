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  4. Новак Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме
ATP
15 мая 2022, 18:50 | Обновлено 15 мая 2022, 18:54
590
0

Новак Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме

Лидер мирового рейтинга добыл первый титул в сезоне

15 мая 2022, 18:50 | Обновлено 15 мая 2022, 18:54
590
0
Новак Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялся финал в рамках грунтового Мастерса в Риме. 

В матче за титул лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса (№5 ATP).

Рим. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 7:6(5)

Для серба это был 12-й финал в Риме и шестой титул. Новак выиграл первый турнир в текущем сезоне.

На пути к трофею Джокович не проиграл ни одного сета.

Циципас впервые сражался за титул в столице Италии, со следующей недели он обойдет в рейтинге Рафаэля Надаля и станет четвертой ракеткой мира.


 

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Источник Sport.ua
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