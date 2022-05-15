Новак Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме
Лидер мирового рейтинга добыл первый титул в сезоне
Состоялся финал в рамках грунтового Мастерса в Риме.
В матче за титул лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса (№5 ATP).
Рим. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 7:6(5)
Для серба это был 12-й финал в Риме и шестой титул. Новак выиграл первый турнир в текущем сезоне.
На пути к трофею Джокович не проиграл ни одного сета.
Циципас впервые сражался за титул в столице Италии, со следующей недели он обойдет в рейтинге Рафаэля Надаля и станет четвертой ракеткой мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 мая в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финальный матч национального кубка
У пары должна родиться дочь в октябре