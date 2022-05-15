Новак Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме

Состоялся финал в рамках грунтового Мастерса в Риме.

В матче за титул лидер мирового рейтинга Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса (№5 ATP).

Рим. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:0, 7:6(5)

Для серба это был 12-й финал в Риме и шестой титул. Новак выиграл первый турнир в текущем сезоне.

На пути к трофею Джокович не проиграл ни одного сета.

Циципас впервые сражался за титул в столице Италии, со следующей недели он обойдет в рейтинге Рафаэля Надаля и станет четвертой ракеткой мира.



