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  4. Украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
15 мая 2022, 18:36 |
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Украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос

В отборе сыграют четыре представительницы Украины

15 мая 2022, 18:36 |
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Украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Состоялась жеребьевка квалификационного раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В отборочном турнире Украину представят четыре теннисистки: Леся Цуренко (№123 WTA), Катерина Байндл (№142 WTA),  Дарья Снигур (№143 WTA) и Катарина Завацкая (№206 WTA). Три из них попал в посев.

Матчи, с участием украинских теннисисток:

[14] Леся Цуренко – Эмилиана Аранхо (Колумбия, №244 WTA)
[29] Катерина Байндл – Оксана Селехметьева (№196 WTA)
[30] Дарья Снигур – Ипек Оз (Турция, №225 WTA)
Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини (Италия, №154 WTA)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Леся Цуренко Эмилиана Аранхо Катерина Байндл (Козлова) Оксана Селехметьева Дарья Снигур Ипек Оз Катарина Завацкая Лукреция Стефанини Ролан Гаррос 2022
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