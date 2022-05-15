Украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка квалификационного раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В отборочном турнире Украину представят четыре теннисистки: Леся Цуренко (№123 WTA), Катерина Байндл (№142 WTA), Дарья Снигур (№143 WTA) и Катарина Завацкая (№206 WTA). Три из них попал в посев.

Матчи, с участием украинских теннисисток:

[14] Леся Цуренко – Эмилиана Аранхо (Колумбия, №244 WTA)

[29] Катерина Байндл – Оксана Селехметьева (№196 WTA)

[30] Дарья Снигур – Ипек Оз (Турция, №225 WTA)

Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини (Италия, №154 WTA)

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