Украинские теннисистки узнали соперниц в квалификации Ролан Гаррос
В отборе сыграют четыре представительницы Украины
Состоялась жеребьевка квалификационного раунде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В отборочном турнире Украину представят четыре теннисистки: Леся Цуренко (№123 WTA), Катерина Байндл (№142 WTA), Дарья Снигур (№143 WTA) и Катарина Завацкая (№206 WTA). Три из них попал в посев.
Матчи, с участием украинских теннисисток:
[14] Леся Цуренко – Эмилиана Аранхо (Колумбия, №244 WTA)
[29] Катерина Байндл – Оксана Селехметьева (№196 WTA)
[30] Дарья Снигур – Ипек Оз (Турция, №225 WTA)
Катарина Завацкая – Лукреция Стефанини (Италия, №154 WTA)
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