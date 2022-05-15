xG: Лестер забил на 4 гола больше, создав меньше опасности у ворот Уотфорда

В матче 37-го тура АПЛ «Лестер» на выезде крупно обыграл «Уотфорд» (5:1).

Статистика матча говорит, что встреча не была односторонней. К примеру, обе команды совершили по 13 ударов, хотя гости и били точнее.

Показатель xG (ожидаемые голы) у хозяев даже немного выше: 2.47 проти 2.32.

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Уотфорд» – «Лестер» – 1:5

Голы: 1:0 – 6 Жоао Педро, 1:1 – 18 Мэддисон, 1:2 – 22 Варди, 1:3 – 46 Барнс, 1:4 – 70 Варди, 1:5 – 86 Барнс.