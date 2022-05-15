Англия15 мая 2022, 19:34 |
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xG: Лестер забил на 4 гола больше, создав меньше опасности у ворот Уотфорда
Не ищите логики в футболе
15 мая 2022, 19:34 |
219
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В матче 37-го тура АПЛ «Лестер» на выезде крупно обыграл «Уотфорд» (5:1).
Статистика матча говорит, что встреча не была односторонней. К примеру, обе команды совершили по 13 ударов, хотя гости и били точнее.
Показатель xG (ожидаемые голы) у хозяев даже немного выше: 2.47 проти 2.32.
Чемпионат Англии. 37-й тур
«Уотфорд» – «Лестер» – 1:5
Голы: 1:0 – 6 Жоао Педро, 1:1 – 18 Мэддисон, 1:2 – 22 Варди, 1:3 – 46 Барнс, 1:4 – 70 Варди, 1:5 – 86 Барнс.
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