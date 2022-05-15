Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорда
Англия
15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 18:53
375
0

Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорда

Встреча начнется в 18:30 по Киеву

15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 18:53
375
0
Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 37-го тура АПЛ против «Брентфорда».

Для Миколенко это будет 12-й матч в АПЛ и одиннадцатый в стартовом составе.

Встреча начнется в 18:30 по Киеву.

По теме:
xG: Лестер забил на 4 гола больше, создав меньше опасности у ворот Уотфорда
Лунин сыграет с первых минут матча против Кадиса
Эвертон – Брентфорд. Миколенко в матче за выживание. Смотреть онлайн. LIVE
Брентфорд Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 15 мая 2022, 00:23 0
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча
Челси – Ливерпуль – 0:0 (пен 5:6). Драма в серии пенальти. Видеообзор матча

Красные в 8-й раз в истории завоевали Кубок Англии

Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 14 мая 2022, 23:41 1
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)

В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе

Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Футбол | 15.05.2022, 17:35
Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Соболь в третий раз подряд выиграл чемпионат Бельгии с Брюгге
Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»
Футбол | 15.05.2022, 16:47
Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»
Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Теннис | 15.05.2022, 13:14
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Будет пауза в карьере. Свитолина ждет ребенка от Монфиса
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
Карьерная география Андрея Ярмоленко. Где окажется украинец после Вест Хэма
15.05.2022, 10:35 7
Футбол
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
14.05.2022, 11:55 5
Футбол
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
Все решила серия пенальти. Ливерпуль обыграл Челси и завоевал Кубок Англии
14.05.2022, 21:35 6
Футбол
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
14.05.2022, 09:00
Теннис
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
14.05.2022, 14:46
Футбол
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
13.05.2022, 19:46
Бокс
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
14.05.2022, 12:03 9
Футбол
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
15.05.2022, 02:00 15
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем