Англия15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 18:53
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Миколенко выйдет в стартовом составе на матч АПЛ против Брентфорда
Встреча начнется в 18:30 по Киеву
15 мая 2022, 17:43 | Обновлено 15 мая 2022, 18:53
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Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 37-го тура АПЛ против «Брентфорда».
Для Миколенко это будет 12-й матч в АПЛ и одиннадцатый в стартовом составе.
Встреча начнется в 18:30 по Киеву.
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