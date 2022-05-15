Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал в рамках грунтового Мастерса в Риме.

В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Стефанос Циципас (№5 ATP). Начало встречи в 17:15 по Киеву.

Для серба это будет 12 финал на этом турнире (5 титулов), грек впервые будет сражаться здесь за титул.