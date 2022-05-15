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ATP
15 мая 2022, 17:10 | Обновлено 15 мая 2022, 17:16
1253
0

Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Риме

15 мая 2022, 17:10 | Обновлено 15 мая 2022, 17:16
1253
0
Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В воскресенье состоится финал в рамках грунтового Мастерса в Риме. 

В матче за титул встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Стефанос Циципас (№5 ATP). Начало встречи в 17:15 по Киеву.

Для серба это будет 12 финал на этом турнире (5 титулов), грек впервые будет сражаться здесь за титул.

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Источник Sport.ua
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