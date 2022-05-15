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Испания
15 мая 2022, 17:13 | Обновлено 15 мая 2022, 18:41
316
0

Лопетеги хочет покинуть Севилью в конце сезона

Тренер не намерен дорабатывать свой контракт до конца

15 мая 2022, 17:13 | Обновлено 15 мая 2022, 18:41
316
0
Лопетеги хочет покинуть Севилью в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги собирается покинуть клуб в конце сезона. Он не будет дорабатывать до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Желание Лопетеги уйти связано с плохой атмосферой внутри команды. «Севилья» не будет объявлять об уходе 55-летнего тренера до конца сезона, чтобы не навредить борьбе команды за зону Лиги чемпионов.

За два тура до конца чемпионата «Севилья» идет четвертой в Ла Лиге, на 5 очков опережая «Бетис».

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Хулен Лопетеги Севилья
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