Испания15 мая 2022, 17:13 | Обновлено 15 мая 2022, 18:41
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Лопетеги хочет покинуть Севилью в конце сезона
Тренер не намерен дорабатывать свой контракт до конца
15 мая 2022, 17:13 | Обновлено 15 мая 2022, 18:41
316
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги собирается покинуть клуб в конце сезона. Он не будет дорабатывать до конца свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
Желание Лопетеги уйти связано с плохой атмосферой внутри команды. «Севилья» не будет объявлять об уходе 55-летнего тренера до конца сезона, чтобы не навредить борьбе команды за зону Лиги чемпионов.
За два тура до конца чемпионата «Севилья» идет четвертой в Ла Лиге, на 5 очков опережая «Бетис».
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