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  4. Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»
Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 16:47 |
120
1

Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»

Наставник «Александрии» - о следующем сезоне УПЛ

15 мая 2022, 16:47 |
120
1
Юрий ГУРА: «УЕФА должен финансово помочь нам провести чемпионат»
ФК Александрия. Юрий Гура

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился своим мнением по поводу возможного проведения следующего сезона УПЛ за границей:

«Хороший вариантом было бы провести чемпионат в Анталии. Других вариантов я не вижу. Нужно привлечь какое-то телевидение, чтобы чемпионат транслировался.

Мне кажется, в проведении первенства нам должен помочь финансово УЕФА, потому что это очень тяжело. Месяц проживания в Турции вместе с полями обходится где-то в 100 тысяч евро на каждую команду. Самостоятельно не все клубы могут потянуть такую сумму в это непростое время.

Экспресс-чемпионат в феврале-марте на западе Украины? Во-первых, вы же понимаете, в каком состоянии это время будут поля. Во-вторых, футболисты и так долгое время находятся без игровой практики и тренировок, они разобраны, а к этому периоду пройдет еще много времени. Хотелось бы стартовать вовремя».

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Источник FanDay
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Rolan Stkomarovskiy
Ага, нашим олігархам та мультимільйонерам-клептоманам треба допомогти - купити набір іконок, дві коробки свічок + абонемент на регулярний похід в церкву.
Наш футбол в переважній більшості своїй - це збиткові розваги людей з великими грошима, непрофільною освітою, невідомою професією та мутною репутацією.
УЄФА може допомогти нам, навчивши український футбол розвиватись шляхом Польщі, Хорватії, Уругваю або Чехії.
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