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  4. ВИДЕО. Ливерпуль получил Кубок, у Месси дубль, ставим на Манчестер Сити
Англия
15 мая 2022, 15:19 | Обновлено 15 мая 2022, 15:27
79
0

ВИДЕО. Ливерпуль получил Кубок, у Месси дубль, ставим на Манчестер Сити

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

15 мая 2022, 15:19 | Обновлено 15 мая 2022, 15:27
79
0
ВИДЕО. Ливерпуль получил Кубок, у Месси дубль, ставим на Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ливерпуль одолел Челси и завоевал Кубок Англии.
2. Месси сделал дубль по ПСЖ
3. В США ночью состоялся турнир UFC on ESPN 36
4. Прогноз матча Манчестер Сити - Вест Хэм

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Источник Sport.ua
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