ВИДЕО. Ливерпуль получил Кубок, у Месси дубль, ставим на Манчестер Сити

1. Ливерпуль одолел Челси и завоевал Кубок Англии.

2. Месси сделал дубль по ПСЖ

3. В США ночью состоялся турнир UFC on ESPN 36

4. Прогноз матча Манчестер Сити - Вест Хэм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.