Англия15 мая 2022, 15:19 | Обновлено 15 мая 2022, 15:27
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ВИДЕО. Ливерпуль получил Кубок, у Месси дубль, ставим на Манчестер Сити
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
15 мая 2022, 15:19 | Обновлено 15 мая 2022, 15:27
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1. Ливерпуль одолел Челси и завоевал Кубок Англии.
2. Месси сделал дубль по ПСЖ
3. В США ночью состоялся турнир UFC on ESPN 36
4. Прогноз матча Манчестер Сити - Вест Хэм
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