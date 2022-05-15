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  4. Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Англия
15 мая 2022, 15:22 |
98
0

Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе

Стали известны стартовые составы команд

15 мая 2022, 15:22 |
98
0
Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 мая «Вест Хэм» в 37-м туре АПЛ дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч, а Андрей Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма».

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, Родриго, Де Брюйне, Бернарду, Марез, Жезус, Грилиш

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Вест Хэм Манчестер Сити стартовые составы Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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