Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе
Стали известны стартовые составы команд
Сегодня, 15 мая «Вест Хэм» в 37-м туре АПЛ дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч, а Андрей Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма».
Составы команд:
«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, Родриго, Де Брюйне, Бернарду, Марез, Жезус, Грилиш
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