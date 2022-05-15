Вест Хэм – Манчестер Сити. Зинченко в основе, Ярмоленко – в запасе

Сегодня, 15 мая «Вест Хэм» в 37-м туре АПЛ дома примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Александр Зинченко выйдет в основе «Манчестер Сити» на матч, а Андрей Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма».

Составы команд:

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Лансини, Форнальс, Антонио

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко, Родриго, Де Брюйне, Бернарду, Марез, Жезус, Грилиш