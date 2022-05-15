Украина15 мая 2022, 14:33 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Легендарный футболист – о победе в песенном конкурсе
15 мая 2022, 14:33 |
283
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Легенда мирового футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу Украины в Евровидении-2022:
«Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!».
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