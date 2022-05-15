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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Украина
15 мая 2022, 14:33 |
283
0

Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»

Легендарный футболист – о победе в песенном конкурсе

15 мая 2022, 14:33 |
283
0
Андрей ШЕВЧЕНКО – о Евровидении: «Я невероятно горжусь Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко прокомментировал победу Украины в Евровидении-2022:

«Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!».

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