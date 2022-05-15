WTA15 мая 2022, 14:03 | Обновлено 15 мая 2022, 14:04
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Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Риме
15 мая 2022, 14:03 | Обновлено 15 мая 2022, 14:04
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В воскресенье состоится финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В матче за титул действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (№1 WTA) сразится против седьмой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Время начала – 14:10 по Киеву.
Ранее теннисистки играли три раза, полька выиграла один матч.
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