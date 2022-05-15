Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье состоится финал на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

В матче за титул действующая чемпионка турнира Ига Свёнтек (№1 WTA) сразится против седьмой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Время начала – 14:10 по Киеву.



Ранее теннисистки играли три раза, полька выиграла один матч.