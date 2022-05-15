Вирт рассказал, кто может возглавить Шахтер

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить «Шахтер» после Роберто Де Дзерби:

«Сразу на ум приходит Виктор Скрипник. Также читал в печати, что Сергей Ребров хочет вернуться и работать в Украине. Для него «Шахтер» тоже не чужая команда, хотя большую часть своей карьеры он провел в «Динамо». Но начинал он в донецком коллективе.

Думаю, эти две кандидатуры наиболее подходящие, но решать будут руководители. Скрипник и Ребров уже доказали в предыдущих клубах, являющихся серьезными специалистами».