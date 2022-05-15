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  4. Вирт рассказал, кто может возглавить Шахтер
Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 12:27 |
1459
0

Вирт рассказал, кто может возглавить Шахтер

Наставник «Верес» ставит на Сергея Реброва и Виктора Скрипника

15 мая 2022, 12:27 |
1459
0
Вирт рассказал, кто может возглавить Шахтер
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал, кто, по его мнению, должен возглавить «Шахтер» после Роберто Де Дзерби:

«Сразу на ум приходит Виктор Скрипник. Также читал в печати, что Сергей Ребров хочет вернуться и работать в Украине. Для него «Шахтер» тоже не чужая команда, хотя большую часть своей карьеры он провел в «Динамо». Но начинал он в донецком коллективе.

Думаю, эти две кандидатуры наиболее подходящие, но решать будут руководители. Скрипник и Ребров уже доказали в предыдущих клубах, являющихся серьезными специалистами».

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Источник FanDay
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