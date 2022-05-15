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  4. Реал предложит Винисиусу контракт до 2028 года
Испания
15 мая 2022, 11:32 |
141
0

Реал предложит Винисиусу контракт до 2028 года

Бразилец будет получать 10 млн евро за сезон

15 мая 2022, 11:32 |
141
0
Реал предложит Винисиусу контракт до 2028 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в ближайшее время намерен заключить с вингером Винисиусом Жуниором новое соглашение до 2028 года.

При этом мадридский клуб готов повысить зарплату 21-летнему игроку сборной Бразилии с 3,2 млн евро в год (4 млн вместе с бонусами) до 10 млн чистыми плюс бонусы.

Также «Реал» планирует увеличить сумму отступных за Винисиуса с 350 млн евро до 1 млрд евро.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Винисиус провел 50 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 16 ассистов.

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Источник Marca
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