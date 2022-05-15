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  4. Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции
Турция
15 мая 2022, 10:44 |
144
0

Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции

Вингер «Динамо» Жерсон Родригес помог «Эюпспору» победить

15 мая 2022, 10:44 |
144
0
Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции
ФК Труа. Жерсон Родригеш

Жерсон Родригеш отметился дублем в матче Первой лиги Турции.

Футболист из Люксембурга забил два гола в составе «Эюпспора» в поединке против «Коджаелиспора», а его команда победила со счетом 2:1.

Напомним, что права на Родригеша принадлежат «Динамо».

В марте Жерсон покинул «Труа», за который выступал на правах аренды. Французский клуб досрочно расторг соглашение из-за проблем Родригеша с дисциплиной. Нападающий перешел на правах аренды в турецкий «Эюпспор», за который будет выступать до конца сезона.

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Эюпспор чемпионат Турции по футболу Жерсон Родригеш Динамо Киев
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Источник Sport.ua
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