Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции

Жерсон Родригеш отметился дублем в матче Первой лиги Турции.

Футболист из Люксембурга забил два гола в составе «Эюпспора» в поединке против «Коджаелиспора», а его команда победила со счетом 2:1.

Напомним, что права на Родригеша принадлежат «Динамо».

В марте Жерсон покинул «Труа», за который выступал на правах аренды. Французский клуб досрочно расторг соглашение из-за проблем Родригеша с дисциплиной. Нападающий перешел на правах аренды в турецкий «Эюпспор», за который будет выступать до конца сезона.