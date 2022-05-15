Жерсон Родригеш отметился дублем в чемпионате Турции
Вингер «Динамо» Жерсон Родригес помог «Эюпспору» победить
Жерсон Родригеш отметился дублем в матче Первой лиги Турции.
Футболист из Люксембурга забил два гола в составе «Эюпспора» в поединке против «Коджаелиспора», а его команда победила со счетом 2:1.
Напомним, что права на Родригеша принадлежат «Динамо».
В марте Жерсон покинул «Труа», за который выступал на правах аренды. Французский клуб досрочно расторг соглашение из-за проблем Родригеша с дисциплиной. Нападающий перешел на правах аренды в турецкий «Эюпспор», за который будет выступать до конца сезона.
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