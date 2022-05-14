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  4. Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
ATP
14 мая 2022, 23:23 | Обновлено 14 мая 2022, 23:38
555
1

Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей

Новак отпраздновал юбилейную победу в Риме

14 мая 2022, 23:23 | Обновлено 14 мая 2022, 23:38
555
1
Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
ATP

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Риме, одержав 1000-ю победу в карьере.

Сербский теннисист только пятый в истории, кому это удалось.

Тысячу и больше побед на своем счету теперь имеют:

Джимми Коннорс  – 1274
Роджер Федерер – 1251
Иван Лендл – 1068
Рафаэль Надаль – 1051
Новак Джокович – 1000

Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник ATP Tour
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vvm2068
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