Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Риме, одержав 1000-ю победу в карьере.

Сербский теннисист только пятый в истории, кому это удалось.

Тысячу и больше побед на своем счету теперь имеют:

Джимми Коннорс – 1274

Роджер Федерер – 1251

Иван Лендл – 1068

Рафаэль Надаль – 1051

Новак Джокович – 1000