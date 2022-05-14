ATP14 мая 2022, 23:23 | Обновлено 14 мая 2022, 23:38
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Джокович стал пятым теннисистом, которому удалось выиграть 1000 матчей
Новак отпраздновал юбилейную победу в Риме
14 мая 2022, 23:23 | Обновлено 14 мая 2022, 23:38
555
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Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вышел в финал Мастерса в Риме, одержав 1000-ю победу в карьере.
Сербский теннисист только пятый в истории, кому это удалось.
Тысячу и больше побед на своем счету теперь имеют:
Джимми Коннорс – 1274
Роджер Федерер – 1251
Иван Лендл – 1068
Рафаэль Надаль – 1051
Новак Джокович – 1000
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