Определились финалисты грунтового Мастерса в Риме

Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.

Стефанос Циципас взял реванш за поражение в Мадриде и обыграл Александра Зверева.

Новак Джокович одолел Каспера Рууда и вышел в свой 12-й финал на этом турнире. Ранее он выиграл в Риме пять матчей за титул.

Рим. 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [5] – 6:4, 6:3

Стефанос Циципас [4] – Александр Зверев [2] – 4:6, 6:3, 6:3