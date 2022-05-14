ATP14 мая 2022, 23:20 |
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Определились финалисты грунтового Мастерса в Риме
Без Надаля, но с Джоковичем
14 мая 2022, 23:20 |
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.
Стефанос Циципас взял реванш за поражение в Мадриде и обыграл Александра Зверева.
Новак Джокович одолел Каспера Рууда и вышел в свой 12-й финал на этом турнире. Ранее он выиграл в Риме пять матчей за титул.
Рим. 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [5] – 6:4, 6:3
Стефанос Циципас [4] – Александр Зверев [2] – 4:6, 6:3, 6:3
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