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  4. Определились финалисты грунтового Мастерса в Риме
ATP
14 мая 2022, 23:20 |
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0

Определились финалисты грунтового Мастерса в Риме

Без Надаля, но с Джоковичем

14 мая 2022, 23:20 |
444
0
Определились финалисты грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.

Стефанос Циципас взял реванш за поражение в Мадриде и обыграл Александра Зверева.

Новак Джокович одолел Каспера Рууда и вышел в свой 12-й финал на этом турнире. Ранее он выиграл в Риме пять матчей за титул.

Рим. 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Каспер Рууд [5] – 6:4, 6:3
 Стефанос Циципас [4] –  Александр Зверев [2] – 4:6, 6:3, 6:3

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Определились полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
ATP Рим Александр Зверев Стефанос Циципас Каспер Рууд Новак Джокович
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Источник Sport.ua
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