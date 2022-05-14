Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик вернулся в общую группу сборной Украины.

Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и Виктором Цыганковым, но оба находятся на пути к полноценному восстановлению.

На счету Довбика шесть матчей в составе сборной Украины и два забитых мяча.

Также в расположение сборной уже прибыл Роман Яремчук.