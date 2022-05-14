Чемпионат мира14 мая 2022, 22:25 | Обновлено 14 мая 2022, 22:26
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Довбик вернулся в общую группу сборной Украины
Артем уже тренируется с Виктором Цыганковым
14 мая 2022, 22:25 | Обновлено 14 мая 2022, 22:26
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Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик вернулся в общую группу сборной Украины.
Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и Виктором Цыганковым, но оба находятся на пути к полноценному восстановлению.
На счету Довбика шесть матчей в составе сборной Украины и два забитых мяча.
Также в расположение сборной уже прибыл Роман Яремчук.
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