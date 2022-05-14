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  4. Довбик вернулся в общую группу сборной Украины
Чемпионат мира
14 мая 2022, 22:25 | Обновлено 14 мая 2022, 22:26
113
0

Довбик вернулся в общую группу сборной Украины

Артем уже тренируется с Виктором Цыганковым

14 мая 2022, 22:25 | Обновлено 14 мая 2022, 22:26
113
0
Довбик вернулся в общую группу сборной Украины
УАФ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик вернулся в общую группу сборной Украины.

Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и Виктором Цыганковым, но оба находятся на пути к полноценному восстановлению.

На счету Довбика шесть матчей в составе сборной Украины и два забитых мяча.

Также в расположение сборной уже прибыл Роман Яремчук.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Роман Яремчук российско-украинская война
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Источник Украинская ассоциация футбола
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