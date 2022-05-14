Чемпионат мира14 мая 2022, 22:12 |
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Яремчук первым из легионеров прибыл в расположение сборной Украины
Роман не отдыхал ни дня и сразу же прилетел из Лиссабона
14 мая 2022, 22:12 |
428
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14 мая в расположение сборной Украины прибыл форвард Роман Яремчук.
Матч его «Бенфики» был перенесен на более раннюю дату, так что Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны.
Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной.
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