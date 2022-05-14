Яремчук первым из легионеров прибыл в расположение сборной Украины

14 мая в расположение сборной Украины прибыл форвард Роман Яремчук.

Матч его «Бенфики» был перенесен на более раннюю дату, так что Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны.

Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной.