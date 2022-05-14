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  4. Яремчук первым из легионеров прибыл в расположение сборной Украины
Чемпионат мира
14 мая 2022, 22:12 |
428
0

Яремчук первым из легионеров прибыл в расположение сборной Украины

Роман не отдыхал ни дня и сразу же прилетел из Лиссабона

14 мая 2022, 22:12 |
428
0
Яремчук первым из легионеров прибыл в расположение сборной Украины
УАФ. Роман Яремчук

14 мая в расположение сборной Украины прибыл форвард Роман Яремчук.

Матч его «Бенфики» был перенесен на более раннюю дату, так что Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны.

Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной.

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу российско-украинская война
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Источник Украинская ассоциация футбола
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