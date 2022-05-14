ATP14 мая 2022, 21:02 | Обновлено 14 мая 2022, 21:15
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Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Риме
14 мая 2022, 21:02 | Обновлено 14 мая 2022, 21:15
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В субботу проходят полуфиналы в рамках грунтового Мастерса в Риме.
Во втором матче 1/2 финала встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Каспер Рууд из Норвегии (№10 ATP). Начало встречи в 21:30 по Киеву.
Победитель матча сразится за титул против грека Стефаноса Циципаса.
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