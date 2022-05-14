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  4. Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
14 мая 2022, 21:02 | Обновлено 14 мая 2022, 21:15
104
0

Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Риме

14 мая 2022, 21:02 | Обновлено 14 мая 2022, 21:15
104
0
Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В субботу проходят полуфиналы в рамках грунтового Мастерса в Риме. 

Во втором матче 1/2 финала встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Каспер Рууд из Норвегии (№10 ATP). Начало встречи в 21:30 по Киеву.

Победитель матча сразится за титул против грека Стефаноса Циципаса.

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ATP Рим смотреть онлайн Новак Джокович Каспер Рууд
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Источник Sport.ua
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