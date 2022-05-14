Новак Джокович – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу проходят полуфиналы в рамках грунтового Мастерса в Риме.

Во втором матче 1/2 финала встретятся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и Каспер Рууд из Норвегии (№10 ATP). Начало встречи в 21:30 по Киеву.

Победитель матча сразится за титул против грека Стефаноса Циципаса.