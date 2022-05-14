WTA14 мая 2022, 20:37 | Обновлено 14 мая 2022, 21:19
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Стали известны финалистки престижного турнира в Риме
В финале будут представлены теннисистки с флагами
14 мая 2022, 20:37 | Обновлено 14 мая 2022, 21:19
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Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек легко переиграла третью ракетку мира Арину Соболенко.
Представительницы Туниса Онс Жабер одолела Дарью Касаткину.
Рим. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3] – 6:2, 6:1
Онс Жабер [9] – Дарья Касаткина – 6:4, 1:6, 7:5
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