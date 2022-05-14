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WTA
14 мая 2022, 20:37 | Обновлено 14 мая 2022, 21:19
572
0

Стали известны финалистки престижного турнира в Риме

В финале будут представлены теннисистки с флагами

14 мая 2022, 20:37 | Обновлено 14 мая 2022, 21:19
572
0
Стали известны финалистки престижного турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись полуфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек легко переиграла третью ракетку мира Арину Соболенко.

Представительницы Туниса Онс Жабер одолела Дарью Касаткину.

Рим. Пары 1/2 финала

 Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3] – 6:2, 6:1
 Онс Жабер [9] – Дарья Касаткина – 6:4, 1:6, 7:5

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WTA Рим Дарья Касаткина Арина Соболенко Ига Свёнтек Онс Жабер
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Источник Sport.ua
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