Зозуля забил 3-й гол в сезоне, но его команда все равно вылетает из Сегунды

Украинский легионер «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отметился забитым голом в рамках 40-го тура Сегунды.

В матче против «Луго» украинец отличился на 90-й минуте при счете 2:1 в пользу своего клуба.

К сожалению, это победа не поможет «Фуэнлабраде», которая уже потеряла все шансы остаться во втором по силе дивизионе Испании.

Для Романа это был третий гол в сезоне, также на его счету 3 ассиста.

Сегунда. 40-й тур

«Луго» – «Фуэнлабрада» – 1:3

Голы: Сене (39) – Леон, пенальти (5), Канте (59), Зозуля (90)