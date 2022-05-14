Зозуля забил 3-й гол в сезоне, но его команда все равно вылетает из Сегунды
Роман отличился в матче с «Луго»
Украинский легионер «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отметился забитым голом в рамках 40-го тура Сегунды.
В матче против «Луго» украинец отличился на 90-й минуте при счете 2:1 в пользу своего клуба.
К сожалению, это победа не поможет «Фуэнлабраде», которая уже потеряла все шансы остаться во втором по силе дивизионе Испании.
Для Романа это был третий гол в сезоне, также на его счету 3 ассиста.
Сегунда. 40-й тур
«Луго» – «Фуэнлабрада» – 1:3
Голы: Сене (39) – Леон, пенальти (5), Канте (59), Зозуля (90)
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