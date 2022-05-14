Свёнтек до середины мая одержала столько побед, как за весь предыдущий год

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек уничтожила Арину Соболенко (6:2, 6:1) в рамках полуфинала грунтовых соревнований WTA 1000 в Риме.

Таким образом, полька выиграла 36 матчей в этом сезоне (включая встречи Кубка Билли Джин Кинг) и сравнялась по этому показателю с полным сезоном 2021 года.

Отметим, что Свёнтек вышла в свой пятый финал подряд, ее победная серия составляет 26 матчей.



