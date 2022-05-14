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  4. Свёнтек до середины мая одержала столько побед, как за весь предыдущий год
WTA
14 мая 2022, 18:40 |
257
0

Свёнтек до середины мая одержала столько побед, как за весь предыдущий год

Ига не перестает удивлять

14 мая 2022, 18:40 |
257
0
Свёнтек до середины мая одержала столько побед, как за весь предыдущий год
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Лидер мирового рейтинга Ига Свёнтек уничтожила Арину Соболенко (6:2, 6:1) в рамках полуфинала грунтовых соревнований WTA 1000 в Риме.

Таким образом, полька выиграла 36 матчей в этом сезоне (включая встречи Кубка Билли Джин Кинг) и сравнялась по этому показателю с полным сезоном 2021 года.

Отметим, что Свёнтек вышла в свой пятый финал подряд, ее победная серия составляет 26 матчей.


 

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Ига Свёнтек Арина Соболенко WTA Рим
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Источник Opta
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