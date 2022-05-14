Снигур не смогла пробиться в финал 60-тысячника во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление в рамках 60-тысячника во Франции.



В первом круге украинка, которая получила третий номер посева, уступила лидеру посева Илене Ин-Альбон из Швейцарии.



Сен-Годан. 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) – Илена Ин-Альбон (Швейцария) – 5:7, 1:6