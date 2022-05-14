WTA14 мая 2022, 18:20 |
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Снигур не смогла пробиться в финал 60-тысячника во Франции
Дарья уступила лидеру посева
14 мая 2022, 18:20 |
26
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Украинская теннисистка Дарья Снигур завершила выступление в рамках 60-тысячника во Франции.
В первом круге украинка, которая получила третий номер посева, уступила лидеру посева Илене Ин-Альбон из Швейцарии.
Сен-Годан. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Илена Ин-Альбон (Швейцария) – 5:7, 1:6
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