Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) в первом круге основы сразится с лидером посева Каролиной Плишковой из Чехии (№6 WTA).

Также Марта сыграет и в парном разряде, где в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграет против экс-первых ракеток мира Латиши Чжань и Саманты Стосур.

В парном разряде выступят и сестры Киченок, пары с их участием выглядят так:

Надежда Киченок / Ралука Олару – Бибиана Схофс / Розали ван дер Хук

Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецка / Саня Мирза

ТУРНИРНАЯ СЕТКА