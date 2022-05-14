Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге
Украинка в седьмой раз попытается обыграть соперницу из первой десятки
Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) в первом круге основы сразится с лидером посева Каролиной Плишковой из Чехии (№6 WTA).
Также Марта сыграет и в парном разряде, где в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграет против экс-первых ракеток мира Латиши Чжань и Саманты Стосур.
В парном разряде выступят и сестры Киченок, пары с их участием выглядят так:
Надежда Киченок / Ралука Олару – Бибиана Схофс / Розали ван дер Хук
Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецка / Саня Мирза
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