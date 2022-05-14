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  4. Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге
WTA
14 мая 2022, 18:05 | Обновлено 14 мая 2022, 18:08
108
0

Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге

Украинка в седьмой раз попытается обыграть соперницу из первой десятки

14 мая 2022, 18:05 | Обновлено 14 мая 2022, 18:08
108
0
Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Страсбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 250 в Страсбурге.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) в первом круге основы сразится с лидером посева Каролиной Плишковой из Чехии (№6 WTA).

Также Марта сыграет и в парном разряде, где в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграет против экс-первых ракеток мира Латиши Чжань и Саманты Стосур.

В парном разряде выступят и сестры Киченок, пары с их участием выглядят так:

Надежда Киченок / Ралука Олару – Бибиана Схофс / Розали ван дер Хук
Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецка / Саня Мирза

ТУРНИРНАЯ СЕТКА 

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WTA Страсбург Марта Костюк Каролина Плишкова Людмила Киченок Надежда Киченок Ралука Олару Тереза Михаликова
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Источник Sport.ua
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