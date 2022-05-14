ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии была война до 1995 года, но футбол не останавливали»

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич надеется, что сезон 2022/23 в УПЛ все же удастся провести. Наставник считает, что даже вариант матчей в другой стране будет нормальным в нынешних условиях.

«Это специфические условия. В Хорватии тоже была война с 1991 по 1995 год. Но футбол не останавливался. Футбол очень нужен народу, гражданам. Он дает эмоции. В некоторые моменты забываешь о трудностях и проблемах. Люди, которые воюют – это болельщики клубов. И «Шахтера», и «Динамо», и «Днепра-1». Они дерутся за клуб, страну. Это связано между собой».

«Играть чемпионат в другой стране? Я вижу это как один из вариантов. Потому что все условия сможем сделать. Плюс, те клубы, которые играют в еврокубках, принесут гарантированные деньги от УЕФА. И определенный процент этих денег можем дать другим клубам Украины. Например, оплатить отель, поля, автобусы, проживание. Мы в этом моменте солидарны».

«Вижу только плюс в том, чтобы часть чемпионата сыграли за границей. А потом посмотрим, какова будет политическая ситуация. Все узко связано с политикой», – сказал Йовичевич.