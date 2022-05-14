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  4. Александр КАРАВАЕВ: «С Боруссией М нам легко не было. Игра забрала силы»
Чемпионат мира
14 мая 2022, 16:45 |
145
1

Александр КАРАВАЕВ: «С Боруссией М нам легко не было. Игра забрала силы»

Команда готовится к матчу против Шотландии

14 мая 2022, 16:45 |
145
1
Александр КАРАВАЕВ: «С Боруссией М нам легко не было. Игра забрала силы»
uaf.ua

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о контрольном матче с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1) и подготовке к поединку с Шотландией.

«В игре с «Боруссией» мы получили достаточно высокие нагрузки. Мы выступали в специальных футболках, позволяющих тренерскому штабу следить за нашими показателями. В матче был высокий темп и я не скажу, что было легко. Игра с таким серьезным соперником отняла очень много сил. Тем не менее, в тренировочном процессе мы держим темп, режим, заданный нашими наставниками. Мы должны работать, чтобы ступенька за ступенькой подходить к поединку с Шотландией».

«Поскольку официальных матчей у нас нет, мы должны подходить к товарищеским как к официальным и демонстрировать все то, что отрабатываем на тренировках».

«К тому, что от нас требует тренерский штаб, мы относимся с максимальным вниманием, чтобы у нас были стопроцентные кондиции к каждой игре, и мы могли решать поставленные задачи», - сказал Караваев.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Dfs2262ar
Очкоглазый))) Ты ещё ни разу не говорил, что было легко! Запорол момент блин!
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