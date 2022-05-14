Александр КАРАВАЕВ: «С Боруссией М нам легко не было. Игра забрала силы»

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением о контрольном матче с «Боруссией» Менхенгладбах (2:1) и подготовке к поединку с Шотландией.

«В игре с «Боруссией» мы получили достаточно высокие нагрузки. Мы выступали в специальных футболках, позволяющих тренерскому штабу следить за нашими показателями. В матче был высокий темп и я не скажу, что было легко. Игра с таким серьезным соперником отняла очень много сил. Тем не менее, в тренировочном процессе мы держим темп, режим, заданный нашими наставниками. Мы должны работать, чтобы ступенька за ступенькой подходить к поединку с Шотландией».

«Поскольку официальных матчей у нас нет, мы должны подходить к товарищеским как к официальным и демонстрировать все то, что отрабатываем на тренировках».

«К тому, что от нас требует тренерский штаб, мы относимся с максимальным вниманием, чтобы у нас были стопроцентные кондиции к каждой игре, и мы могли решать поставленные задачи», - сказал Караваев.