Мирон МАРКЕВИЧ: «Павелко? Что вы меня провоцируете?»
Украинский тренер – о руководстве УАФ
Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) и президента организации Андрея Павелко:
– Вы довольны украинским футбольным руководством, в частности, Павелком?
– Что вы меня провоцируете? Я уже давно там не работаю и не хочу.
Сейчас вообще не до футбола, каждый день гибнут люди. Нужно сначала основной вопрос решить, а затем приступать к футболу.
– А вы готовы пойти на выборы президента УАФ?
– Да мне уже куча лет. Я – тренер, а не руководитель. Что я могу – это тренировать. Это мое. А быть каким-нибудь функционером... Я это попробовал и понял, что это не мое. Мой приоритет – тренерская работа. Нужно делать то, что ты умеешь.
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- Павелко?
- не провокуйте мене, я там уже не працюю
)))