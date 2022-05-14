Мирон МАРКЕВИЧ: «Павелко? Что вы меня провоцируете?»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) и президента организации Андрея Павелко:

– Вы довольны украинским футбольным руководством, в частности, Павелком?

– Что вы меня провоцируете? Я уже давно там не работаю и не хочу.

Сейчас вообще не до футбола, каждый день гибнут люди. Нужно сначала основной вопрос решить, а затем приступать к футболу.

– А вы готовы пойти на выборы президента УАФ?

– Да мне уже куча лет. Я – тренер, а не руководитель. Что я могу – это тренировать. Это мое. А быть каким-нибудь функционером... Я это попробовал и понял, что это не мое. Мой приоритет – тренерская работа. Нужно делать то, что ты умеешь.