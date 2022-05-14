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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Павелко? Что вы меня провоцируете?»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 16:04 |
314
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Павелко? Что вы меня провоцируете?»

Украинский тренер – о руководстве УАФ

14 мая 2022, 16:04 |
314
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Павелко? Что вы меня провоцируете?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) и президента организации Андрея Павелко:

– Вы довольны украинским футбольным руководством, в частности, Павелком?
– Что вы меня провоцируете? Я уже давно там не работаю и не хочу.

Сейчас вообще не до футбола, каждый день гибнут люди. Нужно сначала основной вопрос решить, а затем приступать к футболу.

– А вы готовы пойти на выборы президента УАФ?
– Да мне уже куча лет. Я – тренер, а не руководитель. Что я могу – это тренировать. Это мое. А быть каким-нибудь функционером... Я это попробовал и понял, что это не мое. Мой приоритет – тренерская работа. Нужно делать то, что ты умеешь.

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Источник Трибуна
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Gargantua
- Суркіс?
- от падлюка, уууу, бубубу, ненавиджу
- Павелко?
- не провокуйте мене, я там уже не працюю
)))
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+2
Энди Мир
Скільки місяців ти заробляв по 400 тисяч гривень ні за що? Де результати твоєї роботи? Віддай державі всі мільйони які тобі платили. А потім в суд разом з павелком. Або спочатку суд, а потім конфіскація всього майна. І ще розкажи як синка вивіз з України, коли вже була заборона на виїзд.
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-1
Maks Maks
Ця ручна псина тілько в сторону Динамо Київ має право гавкати, а господарів, які її годують, вона обожнює. І цікаво, з яких пір ця сволота не працює на федерацію?
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-1
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