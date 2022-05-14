Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
Тренер готов перебраться в Испанию
Тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассматривает возможность вернуться в Испанию, где ему вновь предложили работать в академии «Вильярреала».
— Какие у вас планы на дальнейшую карьеру?
— У меня есть официальное предложение от «Вильярреала» — вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу.
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