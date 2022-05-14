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  4. Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 15:40 |
461
5

Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»

Тренер готов перебраться в Испанию

14 мая 2022, 15:40 |
461
5
Остап МАРКЕВИЧ: «У меня есть предложение вернуться работать в Вильярреал»
fcmariupol.com

Тренер «Мариуполя» Остап Маркевич рассматривает возможность вернуться в Испанию, где ему вновь предложили работать в академии «Вильярреала».

— Какие у вас планы на дальнейшую карьеру?

— У меня есть официальное предложение от «Вильярреала» — вернуться в Академию. Здесь заключаются контракты на год, пока я взял время на раздумье. У меня состоялся разговор с руководством. Мы еще не обговаривали, на какую должность, это не столь важно на данный момент. Я готов работать и приносить пользу.

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Вильярреал Мариуполь Остап Маркевич
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Источник FanDay
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Юра Гречин
Невже в Іспанії немає спеціалістів, як брати людину яка в найвідповідальніший час залишила свою команду напризволяще і втекла за кордон…
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+3
Энди Мир
 Ти краще розкажи як ти зміг виїхати з України, коли вже була заборона? Папашка  поміг? Так вас обох треба засудити.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Maks Maks
Вільярреал буде в шоці від цієї новини
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+1
Remark
Есть чуечка, если эта информация реальна, то Остап долго над решением думать не будет
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-1
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