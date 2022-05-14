ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль

1. Бех-Романчук заняла второе место на 1-м этапе Бриллиантовой лиги 2022 года

2. Худжамов будет бороться за пост президента УАФ

3. Шахтер будет проводить в Польше матчи Лиги чемпионов

4. Прогноз на матч Челси – Ливерпуль

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