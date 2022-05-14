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  4. ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Англия
14 мая 2022, 14:46 | Обновлено 14 мая 2022, 14:51
2847
0

ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

14 мая 2022, 14:46 | Обновлено 14 мая 2022, 14:51
2847
0
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Бех-Романчук заняла второе место на 1-м этапе Бриллиантовой лиги 2022 года
2. Худжамов будет бороться за пост президента УАФ
3. Шахтер будет проводить в Польше матчи Лиги чемпионов
4. Прогноз на матч Челси – Ливерпуль

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Источник Sport.ua
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