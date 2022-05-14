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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не следует сравнивать ПСЖ с другими клубами»
Франция
14 мая 2022, 13:43 |
123
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не следует сравнивать ПСЖ с другими клубами»

Наставник ПСЖ – о целях клуба

14 мая 2022, 13:43 |
123
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Не следует сравнивать ПСЖ с другими клубами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино подвел промежуточные итоги нынешнего сезона для команды:

«Лига чемпионов – это главная задача ПСЖ, всегда. Если посмотреть, каким образом «Реал» дошел до финала, побеждая соперников в плей-офф, то мы были ближе к победе над ними.

Однако тогда у нас был плохой период, который помешал продолжить участие в турнире. Все исчезло в момент. Но в таких случаях самое главное не опускать руки, не сдаваться, пробовать еще раз.

Важно подчеркнуть, что после вылета из ЛЧ мы в сложном матче завоевали чемпионство Франции. ПСЖ имеет свою стратегию и должен ее придерживаться. Не следует сравнивать нас с другими клубами. Приближается конец этого сезона, но мы уже готовимся к следующему».

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Источник RMC Sport
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