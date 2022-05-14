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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Все счастливы по поводу назначения тен Хага»
Англия
14 мая 2022, 13:27 | Обновлено 14 мая 2022, 13:28
393
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Все счастливы по поводу назначения тен Хага»

Лидер «Манчестер Юнайтед» – о новом наставнике команды

14 мая 2022, 13:27 | Обновлено 14 мая 2022, 13:28
393
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Все счастливы по поводу назначения тен Хага»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением по поводу нового главного тренера команды Эрика тен Хага:

«Что я о нем знаю, так это его невероятный период в «Аяксе». Это опытный тренер. Однако ему нужно будет дать время. Все должно будет измениться так, как он этого захочет.

Я надеюсь на успех. Весь Манчестер тогда будет доволен. Я желаю тен Гагу всего наилучшего. Все счастливы по поводу его назначения, не только футболисты, но и болельщики. Давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи».

Напомним, в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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