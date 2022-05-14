Криштиану РОНАЛДУ: «Все счастливы по поводу назначения тен Хага»
Лидер «Манчестер Юнайтед» – о новом наставнике команды
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением по поводу нового главного тренера команды Эрика тен Хага:
«Что я о нем знаю, так это его невероятный период в «Аяксе». Это опытный тренер. Однако ему нужно будет дать время. Все должно будет измениться так, как он этого захочет.
Я надеюсь на успех. Весь Манчестер тогда будет доволен. Я желаю тен Гагу всего наилучшего. Все счастливы по поводу его назначения, не только футболисты, но и болельщики. Давайте верить, что в следующем году мы выиграем трофеи».
Напомним, в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» не сыграет в Лиге чемпионов.
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