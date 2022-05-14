Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 мая 2022, 13:05 |
276
0

Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Риме

14 мая 2022, 13:05 |
276
0
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В субботу состоятся полуфиналы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
В первом матче сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Арина Соболенко. Время начала – 13:10 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли три раза, полька победила дважды.

Во втором полуфинале сыграют Онс Жабер из Туниса и Дарья Касаткина.

1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стали известны все полуфиналистки на престижном турнире в Риме
Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд
Костюк завершила выступления на турнире в Риме
Ига Свёнтек Арина Соболенко WTA Рим смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
Футбол | 13 мая 2022, 17:50 13
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба

ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
Теннис | 14 мая 2022, 09:35 4
ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже

Украинская теннисистка залечивает травму в том числе и положительными эмоциями

В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 13.05.2022, 19:10
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 13.05.2022, 23:29
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Теннис | 14.05.2022, 09:00
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
12.05.2022, 10:22 2
Война
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
Манчестер Сити установил невероятный рекорд результативности в АПЛ
12.05.2022, 14:36 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 13
Футбол
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем