Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоятся полуфиналы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



В первом матче сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Арина Соболенко. Время начала – 13:10 по Киеву.



Ранее теннисистки играли три раза, полька победила дважды.

Во втором полуфинале сыграют Онс Жабер из Туниса и Дарья Касаткина.