WTA14 мая 2022, 13:05 |
276
0
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала на турнире в Риме
14 мая 2022, 13:05 |
276
0
В субботу состоятся полуфиналы на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
В первом матче сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Арина Соболенко. Время начала – 13:10 по Киеву.
Ранее теннисистки играли три раза, полька победила дважды.
Во втором полуфинале сыграют Онс Жабер из Туниса и Дарья Касаткина.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 мая 2022, 17:50 13
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о знаковых лицах в истории киевского клуба
Теннис | 14 мая 2022, 09:35 4
Украинская теннисистка залечивает травму в том числе и положительными эмоциями
Футбол | 13.05.2022, 19:10
Хоккей | 13.05.2022, 23:29
Теннис | 14.05.2022, 09:00
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2022, 14:20 2
12.05.2022, 17:19
12.05.2022, 12:04 4
12.05.2022, 10:22 2
12.05.2022, 12:00
12.05.2022, 14:36 2
13.05.2022, 13:50 13
12.05.2022, 22:35 1