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  4. За кого играть? Защитника Фейенорда вызывают сборные и Италии, и Аргентины
Аргентина
14 мая 2022, 13:05 |
131
0

За кого играть? Защитника Фейенорда вызывают сборные и Италии, и Аргентины

Маркосу Сенеси придется делать выбор

14 мая 2022, 13:05 |
131
0
За кого играть? Защитника Фейенорда вызывают сборные и Италии, и Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Сенеси

1 июня на «Уэмбли» сборные Италии и Аргентины проведут матч под названием Финалиссима. Накануне матча возникла интересная ситуация вокруг защитника «Фейенорда» Маркоса Сенеси.

Он родился в Аргентине, но имеет итальянские корни. На руках у него есть паспорта обеих стран, за сборную ни одной из их он не заигран: он играл только за молодежные сборные Аргентины.

Сенеси вошел в расширенный список сборной Аргентины на матч с Италией, о чем стало известно вчера. Одновременно в итальянских СМИ сообщают о том, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини также планирует вызвать Сенеси на матч с Аргентиной.

Какую сборную Сенеси выберет – пока что не известно.

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