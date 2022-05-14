За кого играть? Защитника Фейенорда вызывают сборные и Италии, и Аргентины

1 июня на «Уэмбли» сборные Италии и Аргентины проведут матч под названием Финалиссима. Накануне матча возникла интересная ситуация вокруг защитника «Фейенорда» Маркоса Сенеси.

Он родился в Аргентине, но имеет итальянские корни. На руках у него есть паспорта обеих стран, за сборную ни одной из их он не заигран: он играл только за молодежные сборные Аргентины.

Сенеси вошел в расширенный список сборной Аргентины на матч с Италией, о чем стало известно вчера. Одновременно в итальянских СМИ сообщают о том, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини также планирует вызвать Сенеси на матч с Аргентиной.

Какую сборную Сенеси выберет – пока что не известно.