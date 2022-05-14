Сергей РЕБРОВ: «У белорусов нет имперских амбиций, как у россиян»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров ответил на вопрос о том, винит ли он белорусов в войне в Украине:

«Правительство — однозначно. С территории Беларуси, насколько читал, выпустили сотни ракет. Заходили войска. Но народ солидарен с Украиной. Были примеры партизанской борьбы. Некоторые белорусы поехали воевать за нашу страну.

Белорусы — порядочные люди. У них нет имперских амбиций, как у россиян. Поэтому никаких претензий.

У меня немало знакомых, причем не только в спорте. В киевском «Динамо» играл с Сашей Хацкевичем и Валиком Белькевичем, братьями [Владимиром и Михаилом] Маковскими. Мы вместе сражались на поле. С Александром связывался после начала войны. Благодарен всем за поддержку».