Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. Сергей РЕБРОВ: «У белорусов нет имперских амбиций, как у россиян»
Украина
14 мая 2022, 12:48 |
188
0

Сергей РЕБРОВ: «У белорусов нет имперских амбиций, как у россиян»

Легенда украинского футбола – о роли беларуси в войне

14 мая 2022, 12:48 |
188
0
Сергей РЕБРОВ: «У белорусов нет имперских амбиций, как у россиян»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров ответил на вопрос о том, винит ли он белорусов в войне в Украине:

«Правительство — однозначно. С территории Беларуси, насколько читал, выпустили сотни ракет. Заходили войска. Но народ солидарен с Украиной. Были примеры партизанской борьбы. Некоторые белорусы поехали воевать за нашу страну.

Белорусы — порядочные люди. У них нет имперских амбиций, как у россиян. Поэтому никаких претензий.

У меня немало знакомых, причем не только в спорте. В киевском «Динамо» играл с Сашей Хацкевичем и Валиком Белькевичем, братьями [Владимиром и Михаилом] Маковскими. Мы вместе сражались на поле. С Александром связывался после начала войны. Благодарен всем за поддержку».

По теме:
Будет выступать за Хабаровский край? В рф заговорили о перспективах Бех
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Сергей РЕБРОВ: «Все закончится, когда Украина победит силой»
Сергей Ребров российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»
Футбол | 13 мая 2022, 17:07 2
Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»
Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»

Юлия Пятова – о россиянах

Григорий СУРКИС: «Динамо – символ Украины в борьбе за независимость»
Футбол | 14 мая 2022, 04:00 7
Григорий СУРКИС: «Динамо – символ Украины в борьбе за независимость»
Григорий СУРКИС: «Динамо – символ Украины в борьбе за независимость»

Почетный член УЕФА прокомментировал события в день 95-летия клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Футбол | 13.05.2022, 13:50
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Футбол | 13.05.2022, 15:56
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
Бокс | 13.05.2022, 19:46
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
В Мариуполе россия убила чемпиона Европы по боксу
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 300 оккупантов, много танков и артиллерии
12.05.2022, 10:22 2
Война
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
Глава разведки: путин серьезно болен раком, в рф уже готовят госпереворот
14.05.2022, 05:14
Война
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
Левандовски сообщил Баварии, что не продлит контракт
12.05.2022, 22:24 1
Футбол
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
ТОП-15 важнейших личностей в истории киевского Динамо
13.05.2022, 17:50 14
Футбол
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 11
Теннис
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
Комментатор: «Со времен Коноплянки не было столь сильного левого вингера»
12.05.2022, 14:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем