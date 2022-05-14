Сергей РЕБРОВ: «Все закончится, когда Украина победит силой»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу того, возможен ли сейчас мир в Украине:

«Мы все этого хотим. Но как идти на переговоры, компромиссы, если они захватывают территории, назначают там какую-то власть? Все закончится, когда Украина победит силой. И мы будем бороться до конца.

Чувствую, в Европе устали от новостей о войне, но важно не останавливаться. Вводить новые санкции, рассказывать о ситуации. В отличие от агрессора мы понимаем, за что сражаемся. Правда на стороне украинцев, поэтому не время впадать в уныние».