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14 мая 2022, 11:44 |
66
0

Сергей РЕБРОВ: «Все закончится, когда Украина победит силой»

Наставник «Аль-Айна» - о войне в Украине

14 мая 2022, 11:44 |
66
0
Сергей РЕБРОВ: «Все закончится, когда Украина победит силой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился своим мнением по поводу того, возможен ли сейчас мир в Украине:

«Мы все этого хотим. Но как идти на переговоры, компромиссы, если они захватывают территории, назначают там какую-то власть? Все закончится, когда Украина победит силой. И мы будем бороться до конца.

Чувствую, в Европе устали от новостей о войне, но важно не останавливаться. Вводить новые санкции, рассказывать о ситуации. В отличие от агрессора мы понимаем, за что сражаемся. Правда на стороне украинцев, поэтому не время впадать в уныние».

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