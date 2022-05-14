ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
Украинская теннисистка залечивает травму в том числе и положительными эмоциями
Пожалуй, самая прогрессирующая украинская теннисистка этого года – Ангелина Калинина. Она стремительно поднялась в топ-40 рейтинга WTA, хотя многие сомневались, что ей удастся взобраться так высоко.
К сожалению, из-за травмы Ангелина была вынуждена сняться с турнира WTA 1000 в Риме, а также отказаться от выступления в Страсбурге.
Залечивает травму Калинина в том числе и положительными эмоциями. Недавно она посетила Париж и поделилась интересным фотоотчетом.
«Туристический режим – непростой», - подписала Калинина публикацию в Instagram.
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