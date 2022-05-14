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  4. ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
WTA
14 мая 2022, 09:35 | Обновлено 14 мая 2022, 09:38
629
1

ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже

Украинская теннисистка залечивает травму в том числе и положительными эмоциями

14 мая 2022, 09:35 | Обновлено 14 мая 2022, 09:38
629
1
ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Пожалуй, самая прогрессирующая украинская теннисистка этого года – Ангелина Калинина. Она стремительно поднялась в топ-40 рейтинга WTA, хотя многие сомневались, что ей удастся взобраться так высоко.

К сожалению, из-за травмы Ангелина была вынуждена сняться с турнира WTA 1000 в Риме, а также отказаться от выступления в Страсбурге.

Залечивает травму Калинина в том числе и положительными эмоциями. Недавно она посетила Париж и поделилась интересным фотоотчетом.

«Туристический режим – непростой», - подписала Калинина публикацию в Instagram.

 

 

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Источник Sport.ua
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