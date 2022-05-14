Стало известно, где сыграет домашние поединки украинская молодежка U-21

Молодежная сборная Украины U-21 в июне проведет заключительные четыре поединка в своей группе отбора чемпионата Европы 2023.

Мартовские матчи квалификации Евро-2023 U-21 в группе Н Армения – Украина и Украина – Франция были перенесены. Позже УЕФА назначил проведение этих поединков на 12 и 9 июня соответственно. В преддверии сине-желтых проведут матчи 9-го и 10-го туров квалификации – против Фарерских островов (1 июня) и Северной Македонии (5 июня).

Стало известно, что домашние поединки против Северной Македонии и Франции сине-желтые проведут в Стамбуле на арене Эсеньюрт Неджми Кадиоглу (вмещает 4500 зрителей), на которой проводит свои игры местный «Истанбулспор».

Что касается выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок Фарерские острова – Украина пройдет в Торсгавне на стадионе «Торсволлур» (начало – в 20:00 по Киеву), а игра Армения – Украина состоится на стадионе Ереванской футбольной академии (начало – 18:00 по Киеву).

Квалификация Евро-2023 U-21

Турнирная таблица группы H

01.06.2022

Фарерские острова – Украина

02.06.2022

Франция – Сербия

Северная Македония – Армения

05.06.2022

Украина – Северная Македония

06.06.2022

Армения – Франция

07.06.2022

Фарерские острова – Сербия

09.06.2022

Украина – Франция

12.06.2022

Армения – Украина

В финальной части Евро-2023 U-21 выступят 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест).

Плей-офф: 20–27 сентября 2022 года. Финальный турнир: июнь-июль 2023 года.

Поединки турнира с участием 16 сборных примут четыре стадиона в Румынии (два – в Клуж-Напоке и два – в Бухаресте) и четыре в Грузии (в Батуми, Поте и два – в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.