Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о двух вариантах проведения УПЛ в следующем сезоне:

«Судьбу следующего чемпионата Украины будут решать клубы в конце месяца. Собрание участников УПЛ планируется на 25–26 мая.

Продолжение войны и соответственно военного положения делает невозможным проведение соревнований на территории Украины. Поэтому будут рассматривать два варианта: