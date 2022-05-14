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  4. Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 06:30 | Обновлено 14 мая 2022, 06:34
32
0

Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне

Можно играть за границей или же ждать мира и играть позже на западе страны

14 мая 2022, 06:30 | Обновлено 14 мая 2022, 06:34
32
0
Играть в Турции? Есть два варианта проведения УПЛ в следующем сезоне
УПЛ

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о двух вариантах проведения УПЛ в следующем сезоне:

«Судьбу следующего чемпионата Украины будут решать клубы в конце месяца. Собрание участников УПЛ планируется на 25–26 мая.

Продолжение войны и соответственно военного положения делает невозможным проведение соревнований на территории Украины. Поэтому будут рассматривать два варианта:

  • играть, но за границей (турецкая Анталия – рабочий вариант);
  • ждать мирного времени и играть затем (условно провести экспресс-чемпионат в следующем году в феврале-мае на западе страны).
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Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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