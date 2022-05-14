ВИДЕО. Футбольная радость от Петракова. Тренировка сборной в Словении

Национальная сборная Украины 13 мая провела в Словении первую тренировку после возвращения из Германии. Всю пятницу в Брдо был солнечный день, даривший туристам, число которых к концу недели в национальном парке заметно растет, максимальное удовольствие от пребывания в живописной местности с уникальными ландшафтами.

Сборная Украины в Словении – не с туристической целью, тренировки в сине-желтых преимущественно вечерние. И такая уж климатическая особенность этого предгорья, что как раз в 17 часов здесь очень часто начинает падать дождь. Объяснение простое: целый день парует – вечером дождь. Дышится от этого легче и футболистам работать приятнее, чем в духоте. Вечерняя тренировка началась в ожидании сильного ливня: во время второй половины занятия над горами грозно нависало черное облако. Однако, несмотря на то, что дождем уже даже пахло, облако так и не доползло до футбольного поля, пока не закончили работу даже те игроки, которые любят оставаться и работать индивидуально.

До прибытия легионеров, список которых объявил главный тренер Александр Петраков, на словенском сборе находятся 22 игрока. Виктор Цыганков ждал возвращения команды в Брдо и присоединился к общей группе игроков. Виктор работал на равных со всеми и во время игровых упражнений, и во время игровых серий, отличившись эффектным голом с острого угла, после того как обвел вратаря.

В то же время Артем Довбик выполнял упражнения отдельно от остальных, работая под наблюдением врача сборной Романа Жолобайлюка и тренера по физподготовке Ивана Баштового. Несколько дней такой работы помогут форварду убрать дискомфорт мышц ноги. Тем временем Алексей Гуцуляк, повреждение боковой связки коленного сустава которого требует две недели для восстановления, покинул лагерь сборной в то время, когда команда находилась в Германии.

Тренировку наставник сине-желтых назвал «футбольной радостью», имея в виду, что все тренировки ребята будут отрабатывать технику, передачу и контроль мяча во время соответствующих игровых упражнений и серий. Такие занятия имеют целью поднять настроение игрокам после контрольного матча с «Боруссией» М, прошедшего на моральном подъеме и в достаточно высоком темпе, забрав немало физических и эмоциональных сил.

Учитывая, что тренировки ребята оставляли несколько истощенными, но с хорошим настроением, поставленной цели тренерский штаб достиг. 14 мая национальная команда возвращается в режим двукратных тренировок.

ВИДЕО. Футбольная радость от Петракова. Тренировка сборной в Словении