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  4. ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 04:45 | Обновлено 14 мая 2022, 05:01
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ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»

Экс-хавбек считает, что Ребров и Шевченко могут стать совладельцами «Динамо»

14 мая 2022, 04:45 | Обновлено 14 мая 2022, 05:01
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ЯШКИН: «Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова»
ФК Динамо Киев. Суркис и Ахметов

Экс-хавбек «Динамо» Артем Яшкин не исключает, что клубы-гранды украинского футбола «Динамо» и «Шахтер» получат новое руководство после войны.

– Была информация, что Шахтер приостановил выплату зарплат во время войны, Динамо собирается распродавать игроков. Как вы думаете, нашим грандам не грозит исчезновение?

– Я не знаю, насколько важными для хозяев клубов будут вообще оставаться команды. Возможно, благотворительные матчи – это смотрины, чтобы продать игроков. Но это все домыслы, мы же не знаем, что в головах у владельцев клубов.

– Динамо и Шахтер смогут существовать без Суркисов и Ахметова?

– Конечно, смогут, почему нет. Какая разница, кто будет давать деньги, главное – чтобы этот человек любил футбол. Владельцы клубов меняются, и ничего страшного в этом нет.

– А если Динамо национализируют?

– Я не могу представить, чтобы государство могло сейчас отобрать Динамо у Суркисов. Можно попросить продать или найти новых инвесторов, это да, но не забирать.

– Давайте еще пофантазируем по поводу возможных тренеров Динамо. Как думаете, возвращение Реброва в Динамо реально?

– Как тренер шансов нет, здесь не будет перспектив. Но не удивлюсь, если Ребров и Шевченко станут одними из совладельцев клуба, чтобы удержать Динамо на плаву.

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Артем Яшкин Ринат Ахметов Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо Киев Шахтер Донецк Сергей Ребров Андрей Шевченко
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Источник FanDay
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