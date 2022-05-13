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  4. Юрген КЛОПП: «Мог возглавить Баварию. Возможно, выиграл бы больше титулов»
Англия
13 мая 2022, 23:49 |
261
0

Юрген КЛОПП: «Мог возглавить Баварию. Возможно, выиграл бы больше титулов»

Тренер не захотел возвращаться в Бундеслигу

13 мая 2022, 23:49 |
261
0
Юрген КЛОПП: «Мог возглавить Баварию. Возможно, выиграл бы больше титулов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что получал несколько предложений возглавить «Баварию», но немецкий тренер отказывался.

«Я несколько раз мог возглавить «Баварию». Возможно, я бы мог выиграть чуть больше трофеев. По крайней мере, у меня были бы хорошие шансы на это. Но я этого не сделал, остался тут».

«Я стараюсь, и иногда нам удается побеждать. И я всем доволен», - сказал Клопп.

Сообщается, что мюнхенский клуб несколько раз за последние годы обращался к тренеру, но получал отказ.

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