Юрген КЛОПП: «Мог возглавить Баварию. Возможно, выиграл бы больше титулов»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что получал несколько предложений возглавить «Баварию», но немецкий тренер отказывался.

«Я несколько раз мог возглавить «Баварию». Возможно, я бы мог выиграть чуть больше трофеев. По крайней мере, у меня были бы хорошие шансы на это. Но я этого не сделал, остался тут».

«Я стараюсь, и иногда нам удается побеждать. И я всем доволен», - сказал Клопп.

Сообщается, что мюнхенский клуб несколько раз за последние годы обращался к тренеру, но получал отказ.