Определились полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
Титул разыграют сильнейшие
Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.
Испанцев в борьбе не осталось, но полуфинальные пары выглядят очень интересно.
Рим. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Феликс Оже-Альяссим [8] – 7:5, 7:6(1)
Каспер Рууд [5] – Денис Шаповалов [13] – 7:6(7), 7:5
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [4] – Янник Синнер [10] – 7:6(5), 6:2
Александр Зверев [2] – Кристиан Гарин – 7:5, 6:2
Рим. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [5]
Стефанос Циципас [4] – Александр Зверев [2]
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