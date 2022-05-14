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WTA
14 мая 2022, 00:40 | Обновлено 14 мая 2022, 00:42
149
0

Определились полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме

Титул разыграют сильнейшие

14 мая 2022, 00:40 | Обновлено 14 мая 2022, 00:42
149
0
Определились полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.

Испанцев в борьбе не осталось, но полуфинальные пары выглядят очень интересно.

Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Феликс Оже-Альяссим [8] – 7:5, 7:6(1)
 Каспер Рууд [5] –  Денис Шаповалов [13] – 7:6(7), 7:5

Нижняя часть сетки

 Стефанос Циципас [4] –  Янник Синнер [10] – 7:6(5), 6:2
 Александр Зверев [2] –  Кристиан Гарин – 7:5, 6:2

Рим. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Каспер Рууд [5]
 Стефанос Циципас [4] –  Александр Зверев [2]

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Источник Sport.ua
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