Определились полуфиналисты грунтового Мастерса в Риме

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Риме.

Испанцев в борьбе не осталось, но полуфинальные пары выглядят очень интересно.

Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Феликс Оже-Альяссим [8] – 7:5, 7:6(1)

Каспер Рууд [5] – Денис Шаповалов [13] – 7:6(7), 7:5

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [4] – Янник Синнер [10] – 7:6(5), 6:2

Александр Зверев [2] – Кристиан Гарин – 7:5, 6:2

Рим. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [5]

Стефанос Циципас [4] – Александр Зверев [2]