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  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Слишком много матчей. И ситуация будет только хуже»
Англия
13 мая 2022, 21:40 |
398
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Слишком много матчей. И ситуация будет только хуже»

Тренер хотел бы сократить количество матчей

13 мая 2022, 21:40 |
398
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Слишком много матчей. И ситуация будет только хуже»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выразил недовольство насыщенным календарем матчей, который не дает игрокам возможность отдохнуть.

«Иногда я получаю удовольствие от побед, но сейчас у нас только матчи, матчи и матчи. Ты обыграл «Вулверхэмптон», но не наслаждаешься победой, а уже готовишься к новому матчу. Скоро в Лиге чемпионов будет больше команд, больше матчей. 365 дней в году ничего не меняется».

«И я думаю, что будет еще хуже. Слишком много игр. А сезон закончится и пойдут сразу матчи сборных. Очень много матчей», - сказал Гвардиола.

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Источник Manchester Evening News
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