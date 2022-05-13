Хосеп ГВАРДИОЛА: «Слишком много матчей. И ситуация будет только хуже»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выразил недовольство насыщенным календарем матчей, который не дает игрокам возможность отдохнуть.

«Иногда я получаю удовольствие от побед, но сейчас у нас только матчи, матчи и матчи. Ты обыграл «Вулверхэмптон», но не наслаждаешься победой, а уже готовишься к новому матчу. Скоро в Лиге чемпионов будет больше команд, больше матчей. 365 дней в году ничего не меняется».

«И я думаю, что будет еще хуже. Слишком много игр. А сезон закончится и пойдут сразу матчи сборных. Очень много матчей», - сказал Гвардиола.