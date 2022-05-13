Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все полуфиналистки на престижном турнире в Риме
WTA
13 мая 2022, 22:10 |
517
0

Стали известны все полуфиналистки на престижном турнире в Риме

Ига Свёнтек продолжает доминировать в женском туре

13 мая 2022, 22:10 |
517
0
Стали известны все полуфиналистки на престижном турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила доминировать, выиграв 26-ю встречу подряд.

Также в последних десяти поединках остается непобежденной туниска Онс Жабер.

Рим. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Ига Свёнтек [1] –  Бьянка Андрееску – 7:6(2), 6:0
Арина Соболенко [3] –  Аманда Анисимова – 4:6, 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

 Онс Жабер [9] –  Мария Саккари [4] – 1:6, 7:5, 6:1
Дарья Касаткина –  Жиль Тайхман – 6:4, 3:2 (отказ)

Рим. Пары 1/2 финала

 Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3]
 Онс Жабер [9] – Дарья Касаткина

По теме:
Невероятная Свёнтек выиграла 25 матчей подряд
Костюк завершила выступления на турнире в Риме
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
WTA Рим Ига Свёнтек Бьянка Андрееску Арина Соболенко Аманда Анисимова Онс Жабер Мария Саккари Жиль Тайхман Дарья Касаткина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Футбол | 13 мая 2022, 05:50 0
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами

Главные новости за 12 мая на Sport.ua

Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Футбол | 13 мая 2022, 01:58 0
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»

Форвард «Политехники» – об Анатолии Тимощуке

ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Футбол | 13.05.2022, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Теннис | 12.05.2022, 18:59
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Война | 12.05.2022, 22:35
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
Аль-Айн Реброва досрочно оформил чемпионство, разгромив Аль-Джазиру
11.05.2022, 22:04 1
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 8
Футбол
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
Нацгвардия Украины назвала потери за время войны с рф
11.05.2022, 17:40
Война
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
12.05.2022, 15:48 2
Теннис
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
12.05.2022, 14:20 2
Война
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
11.05.2022, 20:34 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем