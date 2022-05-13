Стали известны все полуфиналистки на престижном турнире в Риме
Ига Свёнтек продолжает доминировать в женском туре
Состоялись четвертьфинальные матчи в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
Первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжила доминировать, выиграв 26-ю встречу подряд.
Также в последних десяти поединках остается непобежденной туниска Онс Жабер.
Рим. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Бьянка Андрееску – 7:6(2), 6:0
Арина Соболенко [3] – Аманда Анисимова – 4:6, 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Онс Жабер [9] – Мария Саккари [4] – 1:6, 7:5, 6:1
Дарья Касаткина – Жиль Тайхман – 6:4, 3:2 (отказ)
Рим. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Арина Соболенко [3]
Онс Жабер [9] – Дарья Касаткина
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