Где и как проводить сезон УПЛ? Клубы будут решать в конце мая

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, что новый сезон, если он начнется, может пройти как в Украине, так и в другой стране (Турция, Польша).

— Действительно, у нас запланирована очная встреча на 27 мая, на которую приглашены все клубы УПЛ и клубы, претендующие на повышение в классе, а также руководство УАФ и ПФЛ. На этом собрании мы обсудим все возможные варианты дальнейшего развития событий.

Что касается чемпионата U-19, то большинство клубов поддержало предложение ФК Рух, чтобы провести матчи в Польше. Предложение львовского клуба поддержали Ингулец и Колос.

Это решение было направлено в Исполком УАФ для окончательного утверждения. После получения решения Исполкома мы окончательно согласуем все организационные моменты с ФК Рух.

– В качестве рабочего варианта для следующего чемпионата УПЛ рассматривается турецкая Анталия?

– Я бы так не сказал. Будут обсуждаться несколько вариантов, и это не обязательно будет Турция. Но хочу отметить, что все клубы хотят играть в первую очередь в Украине, и вариант с другой страной будет рассматриваться только тогда, когда мы не сможем провести чемпионат дома.

— Экспресс-вариант чемпионата в феврале-мае на западе Украины реальный?

— Этот вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. У нас уже были случаи, когда проводился сокращенный чемпионат. В этой ситуации радует, что все клубы настроены играть и понимают, что чемпионат должен стартовать. Осталось найти вариант, удовлетворяющий все стороны.

— На повышение в классе Первой лиги претендуют только Металлист и Кривбасс?

— Согласно регламенту, два клуба Первой лиги непосредственно выходят в УПЛ, а 3-4 места должны играть переходные матчи с 13 и 14 местами Премьер-лиги. Эти моменты мы также обсудим на собрании 27 мая.