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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров с огромным удовольствием работал бы в Украине»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 20:35 |
604
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров с огромным удовольствием работал бы в Украине»

Пока тренер успешно работает в ОАЭ

13 мая 2022, 20:35 |
604
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров с огромным удовольствием работал бы в Украине»
facebook.com/alainfcae

Журналист Игорь Цыганык после разговора с тренером Сергеем Ребровым рассказал о том, что специалист был бы не против работать в Украине, если бы появилась такая возможность.

«Ребров постоянно говорит о желании вернуться в Украину. Если бы ситуация успокоилась, если бы была возможность провести чемпионат Украины, то Сергей с огромным удовольствием вернулся бы работать в Украину».

«Но из ОАЭ его будет сложно перетащить. Очень надеюсь, что удастся это сделать», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне «Аль-Айн» Реброва выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ.

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Сергей Ребров Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу
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Источник Циганик LIVE
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