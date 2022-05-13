Игорь ЦЫГАНЫК: «Ребров с огромным удовольствием работал бы в Украине»

Журналист Игорь Цыганык после разговора с тренером Сергеем Ребровым рассказал о том, что специалист был бы не против работать в Украине, если бы появилась такая возможность.

«Ребров постоянно говорит о желании вернуться в Украину. Если бы ситуация успокоилась, если бы была возможность провести чемпионат Украины, то Сергей с огромным удовольствием вернулся бы работать в Украину».

«Но из ОАЭ его будет сложно перетащить. Очень надеюсь, что удастся это сделать», - сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне «Аль-Айн» Реброва выиграл чемпионат и Кубок ОАЭ.