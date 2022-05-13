Источник: Шахтер будет проводить ЛЧ в Польше, поляки этому рады

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» точно определился с тем, что групповой этап Лиги чемпионов, куда команда уже попала, будет проводиться в Польше.

Сейчас клуб ищет базу, где можно было бы удобно тренироваться в хороших условиях, а также подходящий стадион.

Кроме того, сами поляки заинтересованы в том, чтобы матчи группы Лиги чемпионов проводились у них в стране, потому что польские команды имеет не очень много шансов пробиться на эту стадию.