Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Шахтер будет проводить ЛЧ в Польше, поляки этому рады
Лига чемпионов
13 мая 2022, 19:31 |
519
0

Источник: Шахтер будет проводить ЛЧ в Польше, поляки этому рады

В Польше хотят видеть у себя матчи Лиги чемпионов

13 мая 2022, 19:31 |
519
0
Источник: Шахтер будет проводить ЛЧ в Польше, поляки этому рады
shakhtar.com

По информации ТаТоТаке, «Шахтер» точно определился с тем, что групповой этап Лиги чемпионов, куда команда уже попала, будет проводиться в Польше.

Сейчас клуб ищет базу, где можно было бы удобно тренироваться в хороших условиях, а также подходящий стадион.

Кроме того, сами поляки заинтересованы в том, чтобы матчи группы Лиги чемпионов проводились у них в стране, потому что польские команды имеет не очень много шансов пробиться на эту стадию.

По теме:
В Шахтере рассказали, в какой стране может пройти следующий розыгрыш УПЛ
Виктор КОРНИЕНКО: «Наш народ – неуступчивый. Наша сила – в нашем духе»
ДЕМЬЯНЕНКО: «У Мудрика есть то, что в футболе сейчас самое главное»
Шахтер Донецк Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
Футбол | 12 мая 2022, 19:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс объявил имя нового главного тренера

Альфред Схрёдер заменит Эрика тен Хага

Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
Футбол | 13 мая 2022, 18:36 1
Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой
Без сборников. Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Флорой

Мирча Луческу определился с составом на благотворительный матч

ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Футбол | 13.05.2022, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
ОФИЦИАЛЬНО. Украина проведет два домашних матча Лиги наций в Польше
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Футбол | 13.05.2022, 05:50
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Биатлон | 13.05.2022, 02:20
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
11.05.2022, 20:34 3
Футбол
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
Путинцева устроила большой камбэк и вывела из себя Мугурусу
11.05.2022, 21:49 3
Теннис
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
Новая эпоха: у Челси меняются владельцы
12.05.2022, 12:00
Футбол
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
Жена Усика: «На Бессмертный полк согнали людей за 15 рублей»
12.05.2022, 12:04 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 11
Футбол
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем